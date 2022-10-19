В Израиле заявили, что страна не продавала оружие Украине

Израиль не поставлял Украине вооружение, ограничиваясь лишь медицинской и гуманитарной помощью.

Израиль не поставлял Украине вооружение, ограничиваясь лишь медицинской и гуманитарной помощью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

"Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продавали Украине оружие", - заявил он в эфире радиостанции Kol Chai.

Глава Минобороны несколько раз подчеркнул, что Украина не получала никаких вооружений от Израиля, и прокомментировал слова израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который ранее высказался за начало таких поставок. "Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать (вооружения Украине), то он ошибается. Я министр обороны и отвечаю за экспорт вооружений из Израиля", - подчеркнул Ганц.