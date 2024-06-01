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В Израиле заявили, что прекратят войну в Газе только после выполнения ее целей

В Израиле заявили, что прекратят войну в Газе только после выполнения ее целей Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС.
Другие страны
1 июня 2024 г. 14:10
В Израиле заявили, что прекратят войну в Газе только после выполнения ее целей

Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Условия Израиля для прекращения войны [в секторе Газа] не изменились: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема", - указывается в документе.

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Версия на английском языке Israel vows to continue Gaza offensive until goals are met

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