В Израиле заявили, что прекратят войну в Газе только после выполнения ее целей

В Израиле заявили, что прекратят войну в Газе только после выполнения ее целей

Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС.

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Израиль не согласится на постоянное прекращение огня в секторе Газа до выполнения целей военной операции в анклаве, включая освобождение заложников и уничтожение военного потенциала радикального движения ХАМАС. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Условия Израиля для прекращения войны [в секторе Газа] не изменились: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, неприемлема", - указывается в документе. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram