В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине

Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи во многом из-за имеющихся у него договоренностей с властями РФ, касающихся Сирии.

Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи во многом из-за имеющихся у него договоренностей с властями РФ, касающихся Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о перспективах расширения израильской помощи Киеву. "У нас другие, более сложные соображения, но в пределах этих ограничений и в рамках этих соображений мы пытаемся оказать Украине гуманитарную и оборонительную помощь, и это, очевидно, происходит прямо сейчас".