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В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине

В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи во многом из-за имеющихся у него договоренностей с властями РФ, касающихся Сирии.
Другие страны
16 марта 2023 г. 19:23
В Израиле заявили, что ограничены в помощи Украине
Биньямин Нетаньяху

Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи во многом из-за имеющихся у него договоренностей с властями РФ, касающихся Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о перспективах расширения израильской помощи Киеву. "У нас другие, более сложные соображения, но в пределах этих ограничений и в рамках этих соображений мы пытаемся оказать Украине гуманитарную и оборонительную помощь, и это, очевидно, происходит прямо сейчас".

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