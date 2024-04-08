В Израиле заявили, что готовы действовать против Ирана и в обороне, и в наступлении

Израильские военные знают, как действовать против Ирана и при обороне, и при наступлении.

Израильские военные знают, как действовать против Ирана и при обороне, и при наступлении.

Как передает Report , об этом сообщил начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви.

"Знайте, что войска Армии обороны Израиля готовы действовать на всех направлениях - на юге, на севере, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) и на более отдаленных направлениях. Армия обороны Израиля знает, как справиться с Ираном и в обороне, и в наступлении. Мы готовы к этому, у нас хорошие оборонительные системы, и мы знаем, как решительно действовать против Ирана как в близких, так и в отдаленных местах", - заявил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

Он подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает в сфере безопасности с США "и стратегическими партнерами в регионе". "С самого начала войны 7 октября 2023 года Иран пытался дистанцироваться от прямого участия в ней, но мы знаем, что он задействует, направляет, финансирует всех своих сателлитов в регионе и передает им знания - начиная с "Хезболлах", продолжая Иудеей и Самарией и вплоть до Йемена", - полагает начальник Генштаба.

По его версии, "Иран угрожает не только Израилю, но и всему западному и арабскому миру". "Иран - это глобальная проблема, он был и остается самой большой проблемой", - завершил Халеви.