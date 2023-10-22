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В Израиле заявили, что число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212

В Израиле заявили, что число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212 Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212.
Другие страны
22 октября 2023 г. 13:39
В Израиле заявили, что число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212

Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

ВС Израиля "проинформировали семьи 212 удерживаемых в секторе Газа заложников", сказал он.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что ХАМАС взяло в заложники более 200 человек.

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