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    ​В Израиле застрелился руководитель управления полиции по борьбе с коррупцией

    Генерал полиции покончил с собой в личном автомобиле

    Баку. 7 Июля. REPORT.AZ/ Руководитель израильского управления по борьбе с коррупцией и мошенничеством Эфраим Браха застрелился.

    Как передает Report, генерал полиции покончил с собой в личном автомобиле.

    По одной из версий следствия, Э. Браха мог совершить суицид из-за судебного процесса над ним. Полицейского обвиняли в получении взятки от известного раввина Йошияху Пинто. Обвиняемый все отрицал. Он заявил, что Й.Пинто действительно предложил ему взятку в размере сотен тысяч шекелей в обмен на информацию о расследованиях, но он отказался.

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