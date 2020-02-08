В Израиле застрелили азербайджанца - ФОТО

Тело 40-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено сегодня днем на территории парка Вольфсон, расположенного у границы Тель-Авива и Рамат-Гана недалеко от спортивного комплекса "Яд Элияху" в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на израильскую прессу, личность погибшего установлена полицией.

По предварительной версии полиции, мужчина стал жертвой насильственного преступления. Крупные подразделения полиции блокировали улицы, прилегающие к месту инцидента. Ведется розыск подозреваемых.

Как удалось выяснить Report из надежных источников, убитый – выходец из Азербайджана Низами Оруджов 1971 года рождения. Несколько лет назад он переехал вместе с семьей в Израиль и работал там строителем.