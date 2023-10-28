В Израиле запретили проводить акции протеста у резиденции премьера

Полиция Израиля не допустит проведения запланированных на субботу акций протеста с критикой действий правительства по урегулированию последствий атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Полиция Израиля не допустит проведения запланированных на субботу акций протеста с критикой действий правительства по урегулированию последствий атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"Полиция Израиля заявила, что не допустит запланированных на вечер субботы протестов возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, потому что она не разрешает политические демонстрации в военное время, и предупредила, что полицейские силы будут действовать для разгона любой такой демонстрации", - отмечает издание.