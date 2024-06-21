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В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила

В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила С начала мая израильскими медиками 19 пациентам поставлен диагноз лихорадки Западного Нила.
Другие страны
21 июня 2024 г. 20:20
В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила

С начала мая израильскими медиками 19 пациентам поставлен диагноз лихорадки Западного Нила.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

Согласно ее данным, из 19 заболевших 17 человек госпитализированы, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В ведомстве отметили, что большинство заболевших проживают в центральной части Израиля.

По оценке министерства, в этом году лихорадка Западного Нила начала распространяться в стране раньше обычного - традиционно вспышки этого заболевания фиксируются в период с июня по ноябрь. Это может быть связано с изменениями климата в Израиле и во всем мире, что привело к установлению более влажной погоды в центральной части страны, способствующей размножению в этой местности комаров - основных переносчиков инфекции.

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Версия на английском языке Israel's Health Ministry warns of West Nile fever outbreak

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