В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила

С начала мая израильскими медиками 19 пациентам поставлен диагноз лихорадки Западного Нила.

С начала мая израильскими медиками 19 пациентам поставлен диагноз лихорадки Западного Нила.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

Согласно ее данным, из 19 заболевших 17 человек госпитализированы, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В ведомстве отметили, что большинство заболевших проживают в центральной части Израиля.

По оценке министерства, в этом году лихорадка Западного Нила начала распространяться в стране раньше обычного - традиционно вспышки этого заболевания фиксируются в период с июня по ноябрь. Это может быть связано с изменениями климата в Израиле и во всем мире, что привело к установлению более влажной погоды в центральной части страны, способствующей размножению в этой местности комаров - основных переносчиков инфекции.