В Израиле задержаны 20 человек из-за беспорядков

Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей

Полиция Израиля задержала около 20 человек в Восточном Иерусалиме в связи с подозрением, что они могут принять участие в беспорядках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Ранее агентство Maan сообщило о том, что израильские силовики начали в субботу, после крупных беспорядков, вспыхнувших минувшей ночью в Иерусалиме, аресты среди палестинцев.

Ранее Красный Полумесяц сообщил, что число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме, возросло до 205. Полиция Израиля сообщила о 17 пострадавших в столкновениях стражах порядка.

Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.