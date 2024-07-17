В Израиле задержали женщину, напавшую на охранника с топором перед торговым центром

Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего шестилетнего сына и собаки.

Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего шестилетнего сына и собаки.

Как передает Report, об этом сообщила в среду радиостанция Kan.

По данным СМИ, женщина во вторник вечером пришла в торговый центр "Семь звезд" в Герцлии и напала на охранника, после этого она села у входа и начала медитировать, затем ее задержали.

"Некоторое время назад в полицию Тель-Авивского округа поступило сообщение о женщине с топором возле торгового центра "Семь звезд" в Герцлии. Полицейские... немедленно прибыли и арестовали 33-летнюю женщину. На месте происшествия был обнаружен охранник с легкими травмами. Обстоятельства инцидента расследуются", - сообщили в пресс-службе полиции.

Полиция подозревает женщину в убийстве сына и собаки, а также проверяет ее на употребление наркотиков, под действием которых она могла совершить эти преступления.