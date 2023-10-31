В Израиле задержали троих граждан страны, планировавших теракт

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией провели операцию по задержанию троих израильтян, подозреваемых в связях с ИГ.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией провели операцию по задержанию троих израильтян, подозреваемых в связях с ИГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, задержанные планировали организовать теракт на фоне вооруженного столкновения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Все трое были уроженцами северных городов еврейского государства Сахнина и Аррабы. Информации о том, где и когда подозреваемые собирались устроить террористические атаки, не приводится.