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В Израиле задержали троих граждан страны, планировавших теракт

В Израиле задержали троих граждан страны, планировавших теракт Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией провели операцию по задержанию троих израильтян, подозреваемых в связях с ИГ.
Другие страны
31 октября 2023 г. 11:12
В Израиле задержали троих граждан страны, планировавших теракт

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией провели операцию по задержанию троих израильтян, подозреваемых в связях с ИГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, задержанные планировали организовать теракт на фоне вооруженного столкновения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Все трое были уроженцами северных городов еврейского государства Сахнина и Аррабы. Информации о том, где и когда подозреваемые собирались устроить террористические атаки, не приводится.

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Версия на английском языке Israel detains 3 terror attack planners
Версия на азербайджанском языке İsraildə terror aktı planlaşdıran 3 nəfər saxlanılıb

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