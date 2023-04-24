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В Израиле задержали члена парламента Иордании за предполагаемую контрабанду

В Израиле задержали члена парламента Иордании за предполагаемую контрабанду Правоохранительные органы Израиля задержали депутата парламента Иордании, предположительно, за контрабанду оружия и золота.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 08:55
В Израиле задержали члена парламента Иордании за предполагаемую контрабанду

Правоохранительные органы Израиля задержали депутата парламента Иордании, предположительно, за контрабанду оружия и золота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

"Официальный представитель министерства иностранных дел и по делам экспатриантов посол Синан аль-Маджали заявил, что министерство в координации с заинтересованными органами следит за делом члена парламента Имада аль-Адвана, который был арестован израильскими властями за предполагаемую контрабанду оружия и золота", - говорится в заявлении, размещенном на странице МИД в Twitter.

Согласно данным израильских СМИ, аль-Адвана арестовали на мосту короля Хусейна на контролируемом Израилем контрольно-пропускном пункте Алленби между Западным берегом и Иорданией. По их словам, в его автомобиле было обнаружено оружие и золото, когда он пересекал оккупированный Западный берег.

28 августа Израиль уже информировал о предотвращении контрабандного ввоза с территории Иордании 10 пистолетов, порядка 9 тыс. патронов калибра 5,56 мм и частей для автоматического огнестрельного оружия. 24 августа израильские военные конфисковали три винтовки М-16 и три пистолета, общая стоимость которых составляет около 400 тыс. шекелей ($122 тыс.).

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