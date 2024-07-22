В Израиле задержали армейского офицера и 6 палестинцев за подделку военных документов

Израильская полиция задержала офицера Армии обороны Израиля и шестерых палестинцев по подозрению в подделке военных документов.

Израильская полиция задержала офицера Армии обороны Израиля и шестерых палестинцев по подозрению в подделке военных документов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полицейская пресс-служба.

По ее информации, задержанный на протяжении нескольких лет изготовлял в обычной типографии поддельные удостоверения личности, в которых указывалось, что их обладатели занимают должности в Армии обороны Израиля.

С их помощью палестинцы с Западного берега реки Иордан получали возможность находиться на израильской территории, избегая депортации. Шестеро задержанных - жители города Тулькарм на Западном берегу, отметили в полиции. Задержанный офицер и палестинцы утром были доставлены на допрос.