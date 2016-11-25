В Израиле задержаны 12 подозреваемых в поджогах

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Израильская полиция в связи с масштабными пожарами задержала не менее 12 подозреваемых в причастности к поджогам в разных районах страны, а также в подстрекательстве к поджогам, сообщает Report со ссылкой на NewsRu.co.il.

Руководитель полиции распорядился сформировать спецгруппу для расследования причин пожаров в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в свою очередь, что не сомневается в том, что значительная часть пожаров началась из-за поджогов на почве национальной розни.

Он пообещал применить меры к тем, кто устраивает пожары, и к тем, кто подстрекает к терроризму. Глава правительства подчеркнул, что преступники и террористы должны заплатить за свои действия.

Стихийные бедствия начались на этой неделе сразу в нескольких районах страны. Экстренные службы борются с лесным пожаром в районе поселка Натаф около Иерусалима, а также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Азербайджан сообщил о готовности оказать помощь Израилю в борьбе с пожарами и направить в Израиль один пожарный самолет.