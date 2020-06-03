​В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом

Число подтверждённых случаев COVID-19 в Израиле выросло в среду на 92 и достигло 17 377, скончался один пациент с коронавирусом, общее число жертв достигло 291.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства на вечер среды, сейчас больны коронавирусом 2 103 человека, 27 находятся в тяжелом состоянии.

При этом 14 983 пациента выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. В среду на карантин были закрыты 42 школы. Из-за роста заболеваемости 30 мая вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. При этом неделю назад в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.