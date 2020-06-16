Наверх

В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев COVID-19

​В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 258 с вечера понедельника и составило к вечеру вторника 19 495, при этом ни один пациент с таким диагнозом не скончался, количество жертв осталось прежним – 302.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3 744 человека, 39 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 449 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!