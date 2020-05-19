В Израиле за сутки более 20 человек заразились COVID-19

Более 20 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Израиле с утра понедельника, общее число случаев заражения достигло к вечеру 18 мая 16 643.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным минздрава на вечер понедельника, четыре пациента с коронавирусом скончались в течение дня, общее число достигло 276.

На данный момент Израиле коронавирусом больны 3 114 человек, 52 из них в тяжелом состоянии, 42 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на вечер понедельника составило 13 253 человека.

Отметим, что страна начала постепенный выход из режима карантина. В Израиле разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах.

С 20 мая разрешено посещать пляжи.