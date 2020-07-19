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В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19

В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19 Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1 745 и составило в субботу вечером 49 204, еще восемь пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки скончались, общее число умерших достигло 400 человек.
Другие страны
19 июля 2020 г. 00:08
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1 745 и составило в субботу вечером 49 204, еще восемь пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки скончались, общее число умерших достигло 400 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжелом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.

Отметим, что в ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.

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