В Израиле вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР

В Израиле вступили в силу законы, запрещающие властям страны контактировать с Ближневосточным агентством ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) и запрещающие агентству работать на территории еврейского государства.

В Израиле вступили в силу законы, запрещающие властям страны контактировать с Ближневосточным агентством ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) и запрещающие агентству работать на территории еврейского государства.

Как напоминает Report , израильский парламент (Кнессет) принял законы еще осенью прошлого года.

Они предусматривают, что, начиная с четверга, агентство не сможет контактировать с властями, в частности, по вопросу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также, согласно израильской позиции, Восточный Иерусалим считается суверенной израильской территорией, в связи с чем БАПОР обязан прекратить свою деятельность там.

Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн написал на своей странице в соцсети Х, что Израиль с 30 января не будет осуществлять никаких контактов с БАПОР.

"С 30 января в соответствии с законодательством Израиль не будет иметь никаких контактов с БАПОР", - написал он. - Израиль по-прежнему привержен содействию доставке гуманитарной помощи в Газу в соответствии с международным правом и в рамках соглашения об освобождении заложников. Фактически, Израиль содействует въезду в Газу даже большего количества грузовиков с гуманитарной помощью, чем согласовано в рамках соглашения по освобождению заложников".

По словам Марморштейна, "существует множество альтернативных БАПОР организаций, включая агентства ООН, международные НПО и иностранные государства, которые уже работают над содействием в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа", и "их роль будет только возрастать".