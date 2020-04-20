​В Израиле выявили 129 новых случаев коронавируса

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось с утра воскресенья на 129 и составило 13 491, число умерших увеличилось на одного и достигло 172.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно сводке израильского минздрава на 22:00 (бакинское время) воскресенья, у 13 491 человека подтверждён диагноз COVID-19, 172 человека скончались. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 146, 109 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Выздоровели 3 754 человека, утром воскресенья этот показатель составлял 3 564.