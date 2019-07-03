В Израиле в результате протестов пострадали свыше 110 полицейских

Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд.

Афроизраильтяне протестовали из-за недавней гибели соплеменника в конфликте с полицейским. Перекрыв в час пик крупнейшие автострады страны, они жгли покрышки, закидывали камнями сотрудников правоохранительных органов и атаковали автомобилистов, пытавшихся прорваться через их пикеты.

"В столкновениях, прокатившихся по всей стране, демонстранты ранили 111 полицейских. Полиция арестовала 136 подозреваемых, которые нападали на офицеров и жгли машины", - сообщил М.Розенфельд.

Отметим, что протесты начались еще 1 июля из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого 30 июня застрелил сотрудник правоохранительных органов в предместье северного города Хайфы. В девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм.