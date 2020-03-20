​В Израиле ужесточили карантин из-за коронавируса

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Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении.

"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению. Я знаю, что это будет тяжело, но я ожидаю от вас сотрудничества. Речь идёт о спасении жизней", - заявил премьер-министр в видеообращении, которое транслировали израильские телеканалы.

Исключение из правил возможно только для определенных групп граждан, занятых на жизнеобеспечивающих производствах.

"Все остаются дома кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул премьер-министр.

Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговорённого ряда случаев, к примеру покупки еды и лекарств. Кроме того, согласно указаниям минздрава, которые теперь приняты в качестве обязательных, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному.