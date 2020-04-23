​В Израиле ужесточат карантинные меры

Правительство Израиля в ходе телефонной конференции утвердило новый список ограничений на отмечаемые на следующей неделе День независимости государства и День поминовения павших, а также на первые дни священного мусульманского месяца Рамадан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"В День независимости с 17:00 вторника, 28 апреля, и до 20:00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

День независимости разрешено праздновать только в своих домах. Покупка продуктов питания в этот день и накануне вечером не разрешена. Люди могут выходить на короткое время, чтобы подышать свежим воздухом и заняться спортом только в непосредственной близости от своих домов.