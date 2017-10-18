В Израиле утвердили поселенческую стройку у палестинской столицы

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Израильские власти дали добро на возведение почти 300 единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан по соседству с фактической палестинской столицей Рамаллахом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил один из лидеров поселенческого движения, министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль.

Стройка в поселении Бейт-Эль — один из целого ряда подобных проектов, которые во вторник либо получили окончательное одобрение соответствующих инстанций, либо преодолели очередные этапы бюрократического согласования.

Стройка станет исполнением обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое тот дал еще пять лет назад при сносе в Бейт-Эле пяти жилых домов, признанных верховным судом Израиля самостроем на частной палестинской земле.

Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" пишет, что строительные проекты на Западном берегу проходят пять этапов согласования, и в случае Бейт-Эля речь идет о преодолении последнего из них.