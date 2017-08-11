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    В Израиле умер старейший мужчина планеты

    Кристал должен был отметить свой 114-й день рождения 15 сентября

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Старейший мужчина мира Исраэль Кристал ушел из жизни в Израиле, долгожитель в юности пережил ужасы холокоста и скончался в возрасте 113 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал i24news, Кристал родился в Польше. Во время Второй мировой войны его вместе с семьей перевозили из одного концлагеря в другой. В Лодзинском гетто погибли двое его детей. Затем в Освенциме была убита супруга Кристала.

    В 1950 году он эмигрировал в Израиль и провел последние годы жизни в городе Хайфа, получая поддержку детей от второго брака, внуков и правнуков.

    Кристал должен был отметить свой 114-й день рождения 15 сентября.

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