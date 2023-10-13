В Израиле спустя неделю после атаки ХАМАС продолжают опознание сотен тел погибших

Опознание останков погибших в результате атаки на Израиль палестинских радикалов из организации ХАМАС продолжается и на седьмой день после нападения, в результате которого, согласно последним данным, погибли около 1,3 тыс. израильтян и свыше 3 тыс. постра

Опознание останков погибших в результате атаки на Израиль палестинских радикалов из организации ХАМАС продолжается и на седьмой день после нападения, в результате которого, согласно последним данным, погибли около 1,3 тыс. израильтян и свыше 3 тыс. пострадали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Один из центров, где работают мобилизовавшиеся армейские резервисты и волонтеры добровольческой организации ЗАКА, разместился на территории израильской военной базы Шура, передает корреспондент ТАСС. По оценкам работников, там находятся останки порядка 800 жертв нападения ХАМАС, преимущественно мирные жители.

Останки, которые порой представляют собой лишь фрагменты тел, не передаются родственникам, пока не завершится процедура идентификации. Родные погибших на базу не допускаются. Под открытым небом расположены ряды контейнеров-рефрижераторов, в которых находятся тела, упакованные в пластиковые мешки.

По словам работающих здесь людей, многие тела, среди которых есть и детские, серьезно изувечены, что затрудняет идентификацию. Сами останки журналистам не показывают, работники центра открыли на некоторое время двери нескольких контейнеров, чтобы группа работников СМИ могла убедиться в масштабах случившегося.

Как объяснил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, военные решили распахнуть двери этого закрытого армейского объекта, чтобы "показать всему миру масштаб трагедии".