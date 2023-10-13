О нас

В Израиле спустя неделю после атаки ХАМАС продолжают опознание сотен тел погибших

В Израиле спустя неделю после атаки ХАМАС продолжают опознание сотен тел погибших Опознание останков погибших в результате атаки на Израиль палестинских радикалов из организации ХАМАС продолжается и на седьмой день после нападения, в результате которого, согласно последним данным, погибли около 1,3 тыс. израильтян и свыше 3 тыс. постра
Другие страны
13 октября 2023 г. 22:19
В Израиле спустя неделю после атаки ХАМАС продолжают опознание сотен тел погибших

Опознание останков погибших в результате атаки на Израиль палестинских радикалов из организации ХАМАС продолжается и на седьмой день после нападения, в результате которого, согласно последним данным, погибли около 1,3 тыс. израильтян и свыше 3 тыс. пострадали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Один из центров, где работают мобилизовавшиеся армейские резервисты и волонтеры добровольческой организации ЗАКА, разместился на территории израильской военной базы Шура, передает корреспондент ТАСС. По оценкам работников, там находятся останки порядка 800 жертв нападения ХАМАС, преимущественно мирные жители.

Останки, которые порой представляют собой лишь фрагменты тел, не передаются родственникам, пока не завершится процедура идентификации. Родные погибших на базу не допускаются. Под открытым небом расположены ряды контейнеров-рефрижераторов, в которых находятся тела, упакованные в пластиковые мешки.

По словам работающих здесь людей, многие тела, среди которых есть и детские, серьезно изувечены, что затрудняет идентификацию. Сами останки журналистам не показывают, работники центра открыли на некоторое время двери нескольких контейнеров, чтобы группа работников СМИ могла убедиться в масштабах случившегося.

Как объяснил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, военные решили распахнуть двери этого закрытого армейского объекта, чтобы "показать всему миру масштаб трагедии".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi