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В Израиле создается Национальное антитеррористическое подразделение

В Израиле создается Национальное антитеррористическое подразделение Спецназ израильской пограничной полиции ЯМАМ будет преобразован в Национальное антитеррористическое подразделение Израиля, на что в 2022 году будет выделено 10 млн шекелей (около 3,2 млн долларов США).
Другие страны
2 декабря 2021 г. 00:29
В Израиле создается Национальное антитеррористическое подразделение

Спецназ израильской пограничной полиции ЯМАМ будет преобразован в Национальное антитеррористическое подразделение Израиля, на что в 2022 году будет выделено 10 млн шекелей (около 3,2 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета.

"Беннет объявил спецподразделение пограничной полиции ЯМАМ Национальным антитеррористическим подразделением. В рамках соглашения с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции принято решение выделить в 2022 году 10 млн шекелей из бюджета канцелярии главы правительства на усиление подразделения, увеличение численности его личного состава и повышение боевых возможностей, включая модернизацию вооружения и развитие инфраструктуры для проведения учений", - говорится в заявлении.

"Цель в том, чтобы ЯМАМ стал лучшим в мире подразделением по борьбе с террором", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

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