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В Израиле сообщили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС

В Израиле сообщили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС и десятков объектов этой организации в ходе ночных ударов по сектору Газа.
Другие страны
22 октября 2023 г. 15:03
В Израиле сообщили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС и десятков объектов этой организации в ходе ночных ударов по сектору Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Также сообщается о ликвидации десятков сторонников ХАМАС на территории сектора.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın raket qüvvələrinin rəis müavinini məhv edib

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