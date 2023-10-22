В Израиле сообщили об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС и десятков объектов этой организации в ходе ночных ударов по сектору Газа.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС и десятков объектов этой организации в ходе ночных ударов по сектору Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Также сообщается о ликвидации десятков сторонников ХАМАС на территории сектора.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.