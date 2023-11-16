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В Израиле сообщили об ударе по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

В Израиле сообщили об ударе по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на 16 ноября удар по дому главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 10:37
В Израиле сообщили об ударе по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на 16 ноября удар по дому главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч лидеров ХАМАС для проведения террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS rəhbərinin evini bombalayıb
Версия на английском языке Israel attacks house of Hamas political bureau head in Gaza Strip

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