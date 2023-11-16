В Израиле сообщили об ударе по дому главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на 16 ноября удар по дому главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на 16 ноября удар по дому главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч лидеров ХАМАС для проведения террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.