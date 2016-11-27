В Израиле сообщили о ликвидации всех пожаров

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Все пожары на территории Израиля ликвидированы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных страны.

Мощные лесные пожары начались на этой неделе сразу в нескольких районах Израиля. Огонь бушевал в районе поселка Натаф близ Иерусалима, леса и кустарники горели также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом. На севере страны сложилась сложная ситуация из-за пожаров — на подъездах к городам Хайфа, Хадера и Зихрон-Яаков. В ряде районов власти Израиля объявили режим ЧС и провели эвакуацию населения.

Для тушения пожаров Израилю свои самолеты предоставили Россия, Греция, Италия, Хорватия, Кипр, Испания, Турция, Азербайджан.