В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части палестинского анклава.
Ранее армия проинформировала о гибели в субботу пяти военнослужащих.
С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152. Общее количество погибших солдат и офицеров с начала нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 485.