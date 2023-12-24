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В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе

В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 09:23
В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части палестинского анклава.

Ранее армия проинформировала о гибели в субботу пяти военнослужащих.

С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152. Общее количество погибших солдат и офицеров с начала нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 485.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzada səkkiz hərbi qulluqçusu ölüb

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