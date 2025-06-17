В Израиле сообщили о более чем 640 пострадавших из-за ракетных ударов Ирана

В результате ракетных ударов Ирана, начавшихся 13 июня, пострадали свыше 640 человек.

В результате ракетных ударов Ирана, начавшихся 13 июня, пострадали свыше 640 человек.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сводке, которую опубликовал советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 человек получили ранения", - сказано в документе.

Среди пострадавших 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - средней тяжести, свыше 600 - с легкими травмами.

Отметим, что ранее он сообщал о 24 погибших, 592 раненых.