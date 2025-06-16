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В Израиле сообщили о 24 погибших из-за ракетных атак Ирана

В Израиле сообщили о 24 погибших из-за ракетных атак Ирана В результате ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля в течение последних трех дней, погибли 24 человека.
Другие страны
16 июня 2025 г. 12:57
В Израиле сообщили о 24 погибших из-за ракетных атак Ирана

В результате ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля в течение последних трех дней, погибли 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в официальной сводке правительственного пресс-офиса Израиля.

"24 погибших, 592 раненых. Среди пострадавших десять человек находятся в тяжелом состоянии, 36 получили травмы средней степени тяжести, у 546 пострадавших диагностированы легкие повреждения", - говорится в сводке.

По данным пресс-офиса, за последние трое суток в стране зафиксировано 30 мест падения иранских ракет. Всего по территории Израиля было выпущено около 370 ракет.

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