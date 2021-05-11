В Израиле сообщили о 150 выпущенных из сектора Газа по территории страны ракетах

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории не менее 150 ракет за вечер понедельника, в ответ Армия обороны Израиля начала волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории не менее 150 ракет за вечер понедельника, в ответ Армия обороны Израиля начала волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"К настоящему моменту более 150 ракет выпущено из сектора Газа по израильской территории, десятки из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Армия обороны Израиля начала волну атак на террористические цели в секторе Газа", - говорится в заявлении военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что "террористические организации Газы пересекли сегодня вечером красную черту и обстреляли ракетами пригороды Иерусалима". "Израиль ответит мощным ударом. Мы не потерпим нападения на нашу территорию. Те, кто нападут на нас, заплатят высокую цену", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху предупредил, что "конфликт может продлиться какое-то время". "Мы не хотели эскалации, но те, кто ее выбрал, почувствуют тяжесть нашей руки", - добавил он.

По последним данным, в результате авианалета со стороны Израиля погибли 20 человек, и 65 — пострадали.