О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Израиле сообщили о 150 выпущенных из сектора Газа по территории страны ракетах

В Израиле сообщили о 150 выпущенных из сектора Газа по территории страны ракетах Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории не менее 150 ракет за вечер понедельника, в ответ Армия обороны Израиля начала волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве.
Другие страны
11 мая 2021 г. 03:03
В Израиле сообщили о 150 выпущенных из сектора Газа по территории страны ракетах

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории не менее 150 ракет за вечер понедельника, в ответ Армия обороны Израиля начала волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"К настоящему моменту более 150 ракет выпущено из сектора Газа по израильской территории, десятки из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Армия обороны Израиля начала волну атак на террористические цели в секторе Газа", - говорится в заявлении военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что "террористические организации Газы пересекли сегодня вечером красную черту и обстреляли ракетами пригороды Иерусалима". "Израиль ответит мощным ударом. Мы не потерпим нападения на нашу территорию. Те, кто нападут на нас, заплатят высокую цену", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху предупредил, что "конфликт может продлиться какое-то время". "Мы не хотели эскалации, но те, кто ее выбрал, почувствуют тяжесть нашей руки", - добавил он.

По последним данным, в результате авианалета со стороны Израиля погибли 20 человек, и 65 — пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qəzzadan İsrailə 150-yə yaxın raket atılıb

Новости партнеров

Самое важное

Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
11 мая 2021 г. 02:24
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
11 мая 2021 г. 01:19
Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные
Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные
11 мая 2021 г. 01:09
Ильхам Алиев: Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне
Ильхам Алиев: Нахчыван всегда будет защищен на должном уровне
11 мая 2021 г. 00:19
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен быть и будет открыт
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен быть и будет открыт
10 мая 2021 г. 23:16
Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте
Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте
10 мая 2021 г. 22:59
Глава государства выступил с резкой критикой заявлений МИД Канады и Франции
Глава государства выступил с резкой критикой заявлений МИД Канады и Франции
10 мая 2021 г. 21:57
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
10 мая 2021 г. 21:42
Кямран Алиев об информации про Тертерское дело
Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело"
10 мая 2021 г. 11:58
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
8 мая 2021 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi