​В Израиле смягчат карантинный режим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу

"Предприятия смогут вернуть 30% сотрудников на рабочие места... Смогут открыться магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники, книг, которые не расположены внутри торговых центров", - заявил премьер-министр в телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.

Также Нетаньяху пообещал разрешить занятия спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей, и отменить запрет на молитвы на открытых пространствах. При этом число молящихся в одном месте не должно превышать 10. Премьер также пообещал возобновить занятия в системе специального образования (для детей с особыми потребностями) и разрешить работу детских садов малыми группами. Возобновит работу общественный транспорт, чтобы дать гражданам доступ к рабочим местам.

Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства в воскресенье и начнут поэтапно вступать в действие уже с 19 апреля.

Уже несколько дней, согласно сводкам израильского минздрава, число выздоравливающих в стране больше числа заразившихся COVID-19, в больницах снижается число тяжелобольных. Согласно сводке израильского минздрава на 20:00 18 апреля, в стране у 13 265 человек подтверждён диагноз "коронавирус", 164 человека скончались.