​В Израиле служащий застрелился из-за обвинений в расизме

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сотрудник иммиграционной службы Израиля покончил с собой после скандала в социальных сетях, вызванного жалобой чернокожей женщины на расистское обращение.

Как передает Report со ссылкой на BBC, неназванная женщина написала на "Фейсбуке", что пожаловалась Ариэлю Ронису на дискриминацию при получении паспорта для своего сына, он в ответ порекомендовал ей исчезнуть из его поля зрения.

Пост был распространен тысячами пользователей.

В ночь на субботу Ронис написал свой собственный пост, опровергая историю женщины. Он заявил, что всегда поддерживал равенство и не может вынести, что его имя теперь стало синонимом расизма. Затем он застрелился.