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В Израиле сегодня выберут нового президента

В Израиле сегодня выберут нового президента Сегодня в израильском Кнессете (парламенте) состоятся выборы 11-го президента страны.
Другие страны
2 июня 2021 г. 10:02
В Израиле сегодня выберут нового президента

Сегодня в израильском Кнессете (парламенте) состоятся выборы 11-го президента страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на предстоящих выборах на кресло президента претендуют два кандидата. Это руководитель Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог и Мирьям Перец – вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной Премии Израиля.

Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə bu gün yeni prezident seçiləcək
Версия на английском языке Israeli parliament to vote for new president

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