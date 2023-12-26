В Израиле считают, что война в Газе продлится

Война в секторе Газа продлится "еще много месяцев".

Война в секторе Газа продлится "еще много месяцев".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа", - сообщил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.