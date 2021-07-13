В Израиле рекомендовали третью дозу вакцины

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало в понедельник вакцинировать третьей дозой препарата от COVID-19 лиц с пониженным иммунитетом по медицинским показателям, в частности, после операции по пересадке органов.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало в понедельник вакцинировать третьей дозой препарата от COVID-19 лиц с пониженным иммунитетом по медицинским показателям, в частности, после операции по пересадке органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Накапливаются данные о том, что у пациентов с пониженным иммунитетом не развивается удовлетворительный ответ по количеству антител после двух доз вакцины против коронавируса, но у некоторых могут вырабатываться антитела после третьей дозы. В свете роста заболеваемости и распространения вируса в последние недели, а также высокого риска для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такие пациенты могут быть вакцинированы третьей дозой препарата", - говорится в заявлении Минздрава.

К целевым группам для получения третьего укола отнесены пациенты с первичным иммунодефицитом, лица, перенесшие операции по трансплантации сердца, легких и почек, печени и костного мозга, онкологические больные, проходящие курс химиотерапии, пациенты с миелодисплазией, лимфопролиферативными заболеваниями, лимфомой, миеоломой, миелоидным или лимфатическим лейкозом, гемоглобинопатией, а также страдающие рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями, принимающие ряд препаратов, указали в пресс-службе. "Рекомендуемый интервал между второй и третьей дозами составляет восемь недель, а минимальный интервал - четыре недели, верхнего [временного] предела для введения третьей дозы после приема второй нет", - говорится в заявлении. "Рекомендуется проводить тестирование на количество антител как минимум через 14 дней после получения третьей дозы. На этом этапе не следует вводить дополнительные дозы вакцины после третьей дозы, даже если нет доказательств наличия антител", - добавили в министерстве.