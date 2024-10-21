В Израиле развернули американские комплексы ПРО THAAD

Американские комплексы противоракетной обороны THAAD развернули в Израиле в рамках подготовки возможной атаки Ирана баллистическими ракетами.

Американские комплексы противоракетной обороны THAAD развернули в Израиле в рамках подготовки возможной атаки Ирана баллистическими ракетами.

Как передает Report , об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

"Американская система перехвата баллистических ракет THAAD сегодня была введена в эксплуатацию в Израиле", — говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что на минувшей неделе в Израиль прибыло более 20 военно-транспортных американских самолетов. Они доставили компоненты систем THAAD, пусковые установки, радары, ракеты-перехватчики и прочее оборудование.

Одновременно в Израиль прибыли сотни военнослужащих, которые будут обслуживать противоракетные комплексы в кооперации с израильскими ВВС.