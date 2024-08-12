В Израиле прокомментировали отказ ХАМАС от участия в переговорах 15 августа

Отказ радикального движения ХАМАС от участия в ближайшем раунде переговоров по Газе 15 августа показывает миру, кто именно препятствует заключению сделки по прекращению огня в палестинском анклаве и освобождению заложников.

Отказ радикального движения ХАМАС от участия в ближайшем раунде переговоров по Газе 15 августа показывает миру, кто именно препятствует заключению сделки по прекращению огня в палестинском анклаве и освобождению заложников.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"Заявления ХАМАС об отказе в участии в переговорах показывают всему миру, кто препятствует скорейшему возвращению заложников и попыткам прекращения огня в секторе Газа", - сказал он.

Гендельман отметил, что "Израиль уже подтвердил свое участие в ближайшем раунде переговоров". Однако, по его словам, место проведения консультаций "еще не определено окончательно".

Отметим, что 9 августа лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире.