В Израиле пройдут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года.

Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам голосования определится состав 120-местного Кнессета (парламента) 24-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции, и в случае ее успеха будут приведены к присяге новое правительство и новый премьер.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.