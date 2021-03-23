О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Израиле пройдут парламентские выборы

В Израиле пройдут парламентские выборы Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года.
Другие страны
23 марта 2021 г. 07:12
В Израиле пройдут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам голосования определится состав 120-местного Кнессета (парламента) 24-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции, и в случае ее успеха будут приведены к присяге новое правительство и новый премьер.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsraildə erkən parlament seçkiləri keçiriləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi