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В Израиле произошел новый инцидент со стрельбой, пострадали двое

В Израиле произошел новый инцидент со стрельбой, пострадали двое Два человека пострадали в результате нападения со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром.
Другие страны
28 января 2023 г. 13:21
В Израиле произошел новый инцидент со стрельбой, пострадали двое

Два человека пострадали в результате нападения со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, инцидент произошел в Городе Давида, популярном у туристов центре археологических раскопок недалеко от Старого города. На место происшествия прибыла полиция, стрелявший нейтрализован.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку, он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия. Полиция задержала более 40 человек.

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