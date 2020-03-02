В Израиле проходят досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва проходят сегодня в Израиле.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране работаютучастков для голосования. Большинство из них открылось в 7 утра по местному времени и будет работать до 22.00. В списках избирателей числятся болеемиллиона человек, однако около полумиллиона израильтян, обладающих правом голоса, постоянно проживают за границей и в выборах не участвуют.

Третьи подряд в течение последних 11 месяцев выборы в израильский парламент проходят потому, что ни по итогам апрельских выборов в кнессет 21 созыва, ни по итогам сентябрьского голосования в кнессет 22 созыва ни одна из ведущих политических сил не смогла создать коалиционное правительство.

В выборах в Кнессет участвуют около трех десятков политических партий и блоков, претендующих на места в 120-местном парламенте.