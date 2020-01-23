В Израиле проходит форум памяти Холокоста

В Израиле проходит Всемирный форум памяти Холокоста-2020, в рамках которого состоялось церемония открытия в Иерусалиме памятника героям блокадного Ленинграда, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что символически означает открытие монумента.

В ходе своего выступления В.Путин заявил, что считает справедливым гнев в отношении нацистов из-за содеянного во Вторую мировую войну. Он также напомнил, что в истории немало примеров стойкости, жертвенных подвигов, "но блокаду Ленинграда и холокост - ни с чем сравнить нельзя".

Он также назвал общим долгом России и Израиля передать память о Второй мировой войне потомкам и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу. Российский президент подчеркнул, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.

Напомним, что для участия в данном форуме в Израиль отбыли спикер Милли Меджлиса Октай Асадов и председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.