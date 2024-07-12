В Израиле проходит акция в поддержку заложников

Группа родственников удерживаемых в секторе Газа заложников и около 1 000 их сторонников начали движение пешей колонной на Иерусалим по шоссе номер 1 от развязки "Шореш" около пригорода Бейт-Шемеш.

Группа родственников удерживаемых в секторе Газа заложников и около 1 000 их сторонников начали движение пешей колонной на Иерусалим по шоссе номер 1 от развязки "Шореш" около пригорода Бейт-Шемеш.

Как передает Report, об этом сообщило радио Kan.

Четырехдневный марш начался 10 июля в Тель-Авиве, а его кульминацией должны стать одновременные многотысячные демонстрации 13 июля вечером у тель-авивского комплекса Минобороны и у канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Его участники требуют от израильского правительства остановить военную операцию в секторе Газа и согласиться на заключение сделки об освобождении похищенных с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Митинги и демонстрации в поддержку заложников проводятся в Израиле регулярно по субботам с октября 2023 года. Нынешний четырехдневный марш на Иерусалим уже второй в Израиле.