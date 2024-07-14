В Израиле продлят срок срочной службы в боевых частях армии

Правительство Израиля единогласно утвердило в ходе еженедельного заседания увеличение срока срочной службы в боевых частях израильской армии на 4 месяца, до полных 3 лет.

Правительство Израиля единогласно утвердило в ходе еженедельного заседания увеличение срока срочной службы в боевых частях израильской армии на 4 месяца, до полных 3 лет.

Как передает Report , об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, мера будет действовать как временное распоряжение кабмина в течение ближайших пяти лет.

Изначально соответствующую инициативу главы Минобороны Израиля Йоава Галанта 12 июля утвердил кабинет безопасности страны, в который входят ключевые министры, отмечает издание.

Всех граждан Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, по достижении 18 лет призывают на службу в армию. Срок службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин - 24 месяца. В случае прохождения службы в боевых частях ее срок для мужчин до сих пор сокращался до 32 месяцев.