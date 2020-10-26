В Израиле продлили ограничения на экономическую активность из-за пандемии

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность.

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

"Правительственная комиссия по коронавирусу сегодня вечером одобрила предложение министерства здравоохранения продлить действующие экономические ограничения до воскресенья, 1 ноября 2020 года, в соответствии с определением, что время перехода между этапами (снятия ограничений) должно составлять не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 октября в Израиле стартовал первый этап смягчения карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного 25 сентября до тотального. Комиссия по борьбе с коронавирусом 21 октября постановила, что переход к смягчению карантинных ограничений будет производиться "в соответствии с данными о заболеваемости, а не по конкретным датам", а "между этапами должно проходить не менее 14 дней".