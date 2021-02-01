О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Израиле продлили карантин

В Израиле продлили карантин Правительство Израиля проголосовало в воскресенье за продление до 5 февраля завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина, который был введен 8 января
Другие страны
1 февраля 2021 г. 05:02
В Израиле продлили карантин

Правительство Израиля проголосовало в воскресенье за продление до 5 февраля завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина, который был введен 8 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство для обсуждения продления карантина, в ходе которого правительство одобрило продление действующего тотального карантина, в соответствии с существующими подробными правилами, дополнительно на пять дней, до 07:00 (09:00 по бакинскому времени) 5 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минздрава Израиля.

Отмечается, что правительство вновь соберется для обсуждения дальнейших действий, связанных с пандемией, 3 февраля.

Израильтянам в рамках действующих ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 тыс. метров от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей, закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом. За нарушение предписаний Минздрава о максимальном удалении от дома в Израиле введен штраф в размере 500 шекелей, такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Задержаны президент и глава правительства Мьянмы
Задержаны президент и глава правительства Мьянмы
1 февраля 2021 г. 03:41
Чехия будет выпускать вакцину от коронавируса
Чехия будет выпускать вакцину от коронавируса
1 февраля 2021 г. 00:43
В мире коронавирусом заразились более 102 млн человек
В мире коронавирусом заразились более 102 млн человек
31 января 2021 г. 22:43
Билл Гейтс ответил на слухи о его причастности к пандемии
Билл Гейтс ответил на слухи о его "причастности" к пандемии
31 января 2021 г. 21:34
Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых
Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых
31 января 2021 г. 20:49
Теракты на севере Сирии, множество погибших
ФотоТеракты на севере Сирии, множество погибших
31 января 2021 г. 18:30
Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству
Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству
31 января 2021 г. 17:59
Папа Римский учредил международный день пожилых людей
Папа Римский учредил международный день пожилых людей
31 января 2021 г. 16:33
Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19
Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19
31 января 2021 г. 16:24
Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане
Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане
31 января 2021 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi